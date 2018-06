Berlin (Deutschland) (AFP) Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat den Stromanbieter Care Energy wegen unlauterer Werbung abgemahnt. Es sei nicht klar, von welchem Unternehmen der Strom letztendlich komme, teilten die Verbraucherschützer am Freitag in Berlin mit. Care Energy lockt im Internet mit Strompreisen von knapp 20 Cent. Verantwortlich zeichnen laut Impressum die "mk-group Holding GmbH" in Hamburg und sechs weitere Unternehmen, vorrangig mk-Tochtergesellschaften. "Mit wem Verbraucher tatsächlich einen Vertrag abschließen, ist unklar", rügte der vzbv.

