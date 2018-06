Helsinki (dpa) - Dieser erste Auftritt macht Mut: Deutschland hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft ein mitreißendes Auftaktspiel gegen Finnland verloren, den Gastgebern beim 3:4 (0:1,1:1,2:1) nach Verlängerung aber lange Paroli geboten.

In Helsinki fehlten der Nationalmannschaft von Pat Cortina nur wenige Minuten zum Coup gegen wesentlich abgezocktere Hausherren. Nach dem Kraftakt darf sich die Truppe vor den anstehenden Partien gegen Russland und die Slowakei aber berechtigte Hoffnungen auf einen Erfolg machen.

"Wir blicken nach vorne, auf diese Leistung können wir aufbauen. Sicherlich haben wir heute zu viele Strafen genommen, aber insgesamt können wir zufrieden sein. Wir schauen auf die nächsten 60 Minuten", sagte Christian Ehrhoff am Mikrofon von Sport1. Im ersten Pflichtspiel nach dem Debakel in der Olympia-Qualifikation waren die Tore von Felix Schütz (31. Minute), Ehrhoff (43.) und Torsten Ankert (57.) zu wenig. "Im Großen und Ganzen saßen wir zu viel auf der Strafbank, das wurde bestraft", sagte Ankert.

Die Finnen feierten dank der Treffer von Petri Kontiola (11./59.), Janne Pesonen (40.) und Sakari Salminen in der Verlängerung den erhofften Heimsieg. "Der Ausgleichstreffer war eine schöne Einzelaktion", erkannte Ehrhoff an. Ausgerechnet der NHL-Superstar, den Cortina zum WM-Kapitän gemacht hatte, erwischte vor 12 115 Zuschauern eine Partie mit Licht und Schatten. Als er wegen Spielverzögerung auf der Strafbank saß, gingen die Hausherren durch ein cleveres Tor in Führung.

Den Angriffen der schnellen Suomis hielten die Deutschen einen beherzten Kampf in der Abwehr entgegen, dazu zeigt der Berliner Schlussmann Rob Zepp starke Reflexe. Vorne ließen die Mannen von Coach Cortina ihre wenigen, dafür sehr guten Chancen lange ungenutzt: WM-Neuling Marcel Noebels scheiterte bei einem Abpraller am finnischen Schlussmann Joni Ortio (13.), einen Versuch von Schütz lenkt der Torwart an den Pfosten (14.).

Die größte Gelegenheit im ersten Drittel vergab Nikolai Goc, als er freistehend nach einem feinen Pass von Frank Hördler das leere Tor verfehlte (15.). Im zweiten Durchgang machte der Mannheimer seinen Fehler wett, als er Schütz vor dem Tor fand und dieser mit einer frechen Finte zum Ausgleich traf. Plötzlich wurde es ruhig in der Hartwell Areena, zumal das 1:1 nicht dem Spielverlauf entsprach.

Die Finnen drangen durch ihre spielerische Überlegenheit immer wieder schnell in die deutsche Hälfte ein. Zu allem Überfluss machten sich die Schützlingen von Bundestrainer Cortina durch viele Strafzeiten das Leben schwer. Als Patrick Hager kurz vor der zweiten Pause für zwei Minuten vom Eis musste, traf Hietanen zum 2:1. Im Schlussabschnitt zeigte Ehrhoff dann doch seine Klasse, als er nach einem Bully-Gewinn mit einem Kracher zum 2:2 traf. Dann wurde es dramatisch, das erste Länderspieltor von Ankert hätte fast die große Überraschung bedeutet. Doch die Finnen schlugen zurück.

Einen ersten Dämpfer im hohen Norden hatte der Coach schon vor dem ersten Bully kassiert, als er ein Interview von Verbandschef Uwe Harnos las. Der DEB-Präsident hatte der "Süddeutschen Zeitung" in Bezug auf den Doppel-Job Cortinas gesagt: "Möglicherweise muss man diese Doppelfunktion Sportdirektor und Bundestrainer hinterfragen. Ein Sportdirektor muss langfristig arbeiten, Konzepte entwickeln. Ein Bundestrainer ist erfolgsabhängig, um nicht in die Kritik zu geraten. Darüber muss man nachdenken." Vertrauen klingt anders.

