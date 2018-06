Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission will den Defizitsündern Frankreich und Spanien wegen der Wirtschaftskrise deutlich mehr Zeit zum Sparen geben. EU-Währungskommissar Olli Rehn sagte in Brüssel, Frankreich könnte zwei zusätzliche Jahre - also bis 2015 - erhalten, um die Maastrichter Defizitgrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung einzuhalten. Im Gegenzug seien aber Reformen nötig, wie beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt. Auch das von hoher Arbeitslosigkeit gebeutelte Spanien solle im Rahmen des Defizitstrafverfahrens zwei Extra-Jahre erhalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.