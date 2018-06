Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat staatliche Beihilfen von zusammen rund 8,3 Milliarden Euro für die ehemals fünftgrößte Bank Griechenlands genehmigt. Die Hilfen für die Agricultural Bank of Greece (ATE Bank) standen im Einklang mit den EU-Regeln zur Abwicklung und Umstrukturierung von Banken, wie die Kommission zur Begründung am Freitag in Brüssel mitteilte. Die Hilfen seien insbesondere auf das Minimum begrenzt gewesen.

