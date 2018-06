Paris (AFP) Die französische Regierung hat betont gelassen auf die Senkung der Wachstumsprognose für Frankreich durch die EU-Kommission reagiert. Der Unterschied zwischen der eigenen Prognose für 2013 von plus 0,1 Prozent und der EU-Schätzung von minus 0,1 Prozent sei "angesichts der Unsicherheiten (rund um die Vorhersagen) nicht bedeutsam", erklärte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Paris. Die EU-Kommission habe Frankreichs Sparanstrengungen für den Zeitraum 2010 bis 2013 anerkannt und Paris nicht empfohlen, zusätzliche Sparanstrengungen zu unternehmen, betonte das Ministerium.

