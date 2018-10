BAYONNE (AFP) Die Leiche einer abgestürzten Bergwanderin ist in den französischen Pyrenäen binnen zwei Stunden von Aasgeiern aufgefressen worden. Die 53-Jährige war bei einer Wanderung in der Nähe von Larrau in den westlichen Pyrenäen in Südfrankreich auf fast 1800 Metern Höhe abgerutscht und über Felsen rund 300 Meter abgestürzt, wie die Bergwacht von Oloron am Freitag mitteilte. "Wir sind mit einem Hubschrauber ungefähr zwei Stunden nach dem Unfall eingetroffen, da waren nur noch Knochen übrig", sagte ein Rettungshelfer. Die Frau hatte sich demnach mehrere Knochenbrüche durch den Sturz zugezogen und war daran gestorben.

