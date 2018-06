Paris (AFP) Wegen dubioser Zahlungen gerät ein Vertrauter von Frankreichs früherem Staatschef Nicolas Sarkozy zunehmend unter Druck. Innenminister Manuel Valls ordnete am Donnerstagabend eine behördliche Untersuchung zu möglichen Prämienzahlungen an, die der konservative Politiker Claude Guéant erhalten haben will, als er vor Sarkozys Wahl zum Staatschef im Jahr 2007 im Innenministerium arbeitete. Die Zahlungen waren im Zuge der Ermittlungen zu möglichen illegalen Geldern von Libyens Ex-Machthaber Muammar al-Gaddafi für Sarkozys Wahlkampf 2007 bekanntgeworden.

