Berlin (dpa) - Bankdrücker Lionel Messi beschäftigt noch immer seine Fan-Gemeinde.

Unter dem Hashtag #ElBarcelonaSinMessi (FC Barcelona ohne Messi) wird seit dem verlorenen Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Bayern München bei Twitter fleißig gezwitschert. Und bei Facebook wird ihm auf der Gemeinschaftsseite Vamos Barça fortwährend mit Fotos und entsprechenden Texten gehuldigt. Auf einem heißt es: No Messi - No Party - No Hope.

Messi hatte beim bitteren 0:3 im Stadion Camp Nou 90 Minuten nur auf der Bank gesessen. Trainer Tito Vilanova hatte seine Maßnahme, die die FC-Barcelona-Fans ebenso wie die Bayern-Verantwortlichen überraschte, damit begründet, dass Messi Sorgen gehabt habe, seine Verletzung könne wieder aufbrechen.

Von dem argentinischen Weltfußballer selbst war bislang noch nichts zu hören. Spanischen Medienberichten zufolge soll er am Donnerstag trainiert haben - obwohl Vilanova seiner Mannschaft freigegeben hatte.

