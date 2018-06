Chemnitz (SID) - Fußball-Drittligist Chemnitzer FC hat den Vertrag mit Nachwuchstalent Christian Mauersberger um ein Jahr bis 2014 verlängert. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler, bisher bei den A-Junioren eingesetzt, soll in Zukunft in den Profikader der Himmelblauen aufrücken. Mauersberger kam in der diesjährigen Bundesliga-Saison der A-Junioren 21 Mal zum Einsatz und erzielte zwei Tore.