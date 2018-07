Berlin (SID) - Bundeskanzlerin Angela Merkel lässt ihren Besuch beim rein deutschen Champions-League-Finale zwischen Bayern München und Borussia Dortmund am 25. Mai in London offen. "Diese Entscheidung ist noch nicht gefallen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag.

Der wegen der Steuer-Affäre in die Kritik geratene Bayern-Präsident Uli Hoeneß sei auf jeden Fall kein Grund, dem Endspiel der Königsklasse fernzubleiben. "Diese Frage spielt bei der Entscheidung, ob die Bundeskanzlerin das Champions-League-Finale besuchen wird, keine Rolle", sagte Seibert und betonte gegenüber den Journalisten: "Sie kennen die Bundeskanzlerin als höflichen und freundlichen Menschen, der seiner Umgebung so auch begegnet und so ist es auch in Fußballstadien."

Merkel könnte sich durchaus vorstellen, in Zukunft ein Gespräch mit Hoeneß zu führen. "Es gibt keine Pläne für ein solches Gespräch, aber das könnte sich mal ändern", meinte Seibert. Hoeneß selbst hatte in einem Interview gesagt, er wünsche sich ein Gespräch mit Merkel.