Augsburg (SID) - Der FC Augsburg will die von Trainer Markus Weinzierl ausgerufene "Nicht-Abstiegs-Euphorie" auch in das Gastspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) beim SC Freiburg mitnehmen. Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist ist sich aber gleichwohl im Klaren, "dass wir punkten müssen. Es geht in der Endphase jetzt um die entscheidenden Punkte", sagte der Coach am Freitag.

Gleichauf mit dem Tabellen-15. Fortuna Düsseldorf rangieren die Schwaben auf Relegationsplatz 16, haben aber nach der Partie im Breisgau die schier unlösbare Aufgabe bei Meister Bayern München vor Augen. Zum Saisonfinale empfängt der FCA dann den feststehenden Absteiger aus Fürth.

Weinzierl hofft, womöglich Patzer der Konkurrenz, die ausnahmslos am Samstag spielt, ausnutzen zu können. Es könne "eventuell ein kleiner psychologischer Vorteil sein", sagte der 38-Jährige, der eine "unheimlich schwierige Aufgabe" in Freiburg erwartet.

"Sehr konzentriert, aber nicht locker" sei die Atmosphäre in seiner Mannschaft, die sich nach dem 3:0 gegen den VfB Stuttgart in einem Stimmungshoch befindet. "Wir müssen genauso couragiert spielen, genauso kompakt stehen und dem Gegner das Leben schwer machen wie gegen Stuttgart", sagte Weinzierl.

Bis auf den Südkoreaner Koo Ja-Cheol (Bauchmuskelzerrung), den Langzeitverletzen Sebastian Langkamp (Leistenoperation) und Matthias Ostrzolek (Gelbsperre) hat Weinzierl alle Spieler zur Verfügung. Auch der unter der Woche angeschlagene österreichische Torwart Alexander Manninger ist einsatzbereit.