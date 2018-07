Madrid (dpa) - José Mourinho lässt die Öffentlichkeit weiter über seine Zukunft bei Real Madrid oder einen möglichen Wechsel zu seinem Ex-Club FC Chelsea rätseln.

"Ich habe keine Entscheidung getroffen, ob ich gehe oder nicht", versicherte der Portugiese bei einer Pressekonferenz in der spanischen Hauptstadt. Während die britische Boulevardzeitung "The Sun" bereits die Einigung Mourinhos mit Chelsea vermeldete, beharrte der Coach der "Königlichen": Am Ende der Saison werde er sich mit dem Vereinspräsidenten und dem Geschäftsführer von Real zusammensetzen und seine Zukunft besprechen.

Fünf Spiele könnten es für Mourinho noch sein - vier Partien in der Meisterschaft, dazu das Finale der Copa del Rey am 17. Mai gegen den kleineren Stadtrivalen Atletico. Es ist die einzige Möglichkeit, die Saison noch mit einem Titel zu beenden. In der Primera Division kann Erzrivale FC Barcelona Real an diesem Wochenende entthronen.

An dem Tag, an dem er gehen würde, werde es auch keine bösen Worte geben, betonte Mourinho, der seit 2010 Real-Trainer ist. Für Chelsea hatte "The Special One" von 2004 bis 2007 gearbeitet. An der Stamford Bridge wird Mourinho nach wie vor absolut verehrt. "Die, die es als erste erfahren werden, sind meine Frau und meine Kinder", sagte er zu seiner Zukunftsentscheidung.

Real Madrid