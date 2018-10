Hamburg (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat den internationalen Vorbildcharakter der Energiewende in Deutschland hervorgehoben. "Andere werden auf uns schauen und werden fragen, haben die das hingekriegt", sagte Merkel auf dem Evangelischen Kirchentag in Hamburg. Die Energiewende sei wichtig für Deutschland, aber auch die Welt. Denn wenn sie nicht gelinge, würden andere Staaten "die Hände auch wieder in den Schoß legen." Den dritten Tag des größten Festes der Protestanten prägte politische Prominenz aus Berlin, neben Merkel wurde auch ihr SPD-Herausforderer Peer Steinbrück erwartet.

