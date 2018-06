Kairo (dpa) - Bei einem neuen Massaker im Bürgerkriegsland Syrien sind nach Angaben der Opposition Dutzende von Menschen getötet worden.

"Bewohner, die aus dem Dorf fliehen konnten, haben uns berichtet, dass Regimetruppen 50 Menschen getötet haben und dass die Zahl der Todesopfer 100 überschreiten könnte", sagte am Donnerstag Rami Abdel Rahman von der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte. "Wir haben Informationen, dass Truppen des syrischen Regimes in Al-Baida Hinrichtungen vorgenommen haben."

Die staatliche Nachrichtenagentur berichtete dagegen, die Armee habe "Terroristen" getötet und Waffen in mehreren Dörfern in der Umgebung der Küstenstadt Banias sichergestellt. Die Bewohner dort sind überwiegend Alawiten, gehören derselben islamisch-schiitischen Glaubensrichtung an wie Machthaber Baschar-al Assad. Im Süden der Stadt gibt es mehrere Dörfer, die von sunnitischen Muslimen bewohnt sind. Der Aufstand gegen das Assad-Regime wird im wesentlichen von Sunniten getragen.