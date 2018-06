Bischkek (dpa) - Ein Tankflugzeug der US-Armee vom Typ Boeing KC-135 ist nach Angaben der kirgisischen Behörden unweit der Grenze zu Kasachstan abgestürzt. Die Maschine sei nach dem Start von der US-Militärbasis Manas vom Radar verschwunden, teilte das Zivilschutzministerium der Ex-Sowjetrepublik mit. Laut Agentur Akipress stürzte das Flugzeug im Norden des Landes ab, zerbrach in drei Teile und fing Feuer. Das Schicksal der angeblich fünfköpfigen Besatzung ist noch unklar. Die USA nutzen den Stützpunkt an der Grenze zu China als Drehkreuz für ihre Truppen in der Region.

