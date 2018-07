Mainz (dpa) - Amanda Knox hat in einem Interview erneut bestritten, in den Mord an einer britischen Austauschstudentin in Italien verwickelt gewesen zu sein. Sie wisse, dass sie damit nichts zu tun hatte, sagte die Amerikanerin in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz". Sie sei kein Monster. Knox, von Medien auch als "Engel mit den Eisaugen" betitelt, war wegen Mordes an ihrer Mitbewohnerin in Italien zu 26 Jahren Haft verurteilt worden. Vier Jahre saß sie im Gefängnis, 2011 wurde sie freigesprochen. Jetzt soll der Fall neu aufgerollt werden.

