Washington (dpa) - Der Gitarrist und Mitbegründer der Trash-Metal-Band Slayer, Jeff Hanneman, ist tot. Wie die US-Band auf ihrer Facebook-Seite mitteilt, starb er in einem Krankenhaus im Süden Kaliforniens an Leberversagen. Er wurde 49 Jahre alt. In der Trash-Metal-Szene gilt Slayer seit Jahrzehnten als Institution. Zusammen mit Metallica, Megadeath und Anthrax bildet die Gruppe, die von Hanneman und Kerry King Anfang der 80er Jahre gegründete wurde, die sogenannten "Big Four".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.