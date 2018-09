München (dpa) - Bayerns CSU hat Ministerpräsident Horst Seehofer zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst bestimmt. Überschattet von der Verwandtenaffäre um bayerische Abgeordnete ließ sich der CSU-Landesvorsitzende auf einem Parteikonvent in München per Akklamation küren. In seiner Rede warnte Seehofer eindringlich vor einem Machtwechsel im Freistaat - und hob zugleich die Eigenständigkeit der CSU hervor. Bayern dürfe nicht "in die Hand der Roten und der Grünen fallen".

