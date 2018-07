Berlin (dpa) - Die FDP-Führung ist in Nürnberg zusammengekommen, um den Sonderparteitag an diesem Wochenende vorzubereiten. Unter Leitung von Parteichef Philipp Rösler tagt zunächst das Präsidium. Die FDP will in Nürnberg ihr Programm für die Bundestagswahl am 22. September beschließen. Dabei will Rösler seiner Partei mit einer moderaten Öffnung für Mindestlöhne mehr soziales Profil geben. An der Strategie gibt es aber Kritik aus den eigenen Reihen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.