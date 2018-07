Peking (SID) - Die deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll (Düsseldorf) und Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg-Russland) hält Olympiasieger und Titelverteidiger Zhang Jike (China) bei der bevorstehenden Einzel-WM in Paris (13. bis 20. Mai) für seine härtesten Konkurrenten aus dem Ausland. Diese Einschätzung gab der Weltranglistenvierte laut einem Bericht eines chinesischen Tischtennis-Portals am Freitag vor der Abreise der Asiaten ins WM-Trainingslager in Österreich ab.

Zhang ist seit rund zwei Jahren der erfolgreichste Spieler in der Weltspitze. Auf dem Weg zu seinem ersten WM-Titel 2011 in Rotterdam schaltete Zhang im Halbfinale auch Boll aus. Der EM-Rekordchampion ist auf Platz fünf der Weltrangliste momentan der beste Spieler, der nicht aus China kommt. Der Olympia-Dritte Ovtcharov belegt im Ranking den siebten Platz.