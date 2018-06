Essen (dpa) - Der Industriekonzern ThyssenKrupp führt derzeit intensive Verhandlungen über den Verkauf der Stahlwerke in Brasilien und den Vereinigten Staaten. Ein zeitnaher Abschluss stehe dabei im Fokus, teilte der Konzern am Freitag in Essen mit.

Zu den Gesprächspartnern gehöre auch der brasilianischen Bergbaukonzern Vale, der bei einem möglichen Gebot von der Regierung Brasiliens unterstützt werden könnte. Kreisen zufolge dürfte es aber wegen der Komplexität der Transaktion keinen Abschluss vor der Bekanntgabe der Halbjahreszahlen am 15. Mai geben.