München (dpa) - Tommy Haas ist als erster deutscher Tennisprofi ins Halbfinale des Münchner ATP-Turniers eingezogen. Der 35-Jährige schlug am Freitag seinen Landsmann Florian Mayer verdient in zwei Sätzen mit 6:4, 6:1.

Haas trifft jetzt in der Vorschlussrunde auf den Kroaten Ivan Dodig. Der Weltranglisten-56. hatte sich bei der mit 467 800 Euro dotierten Sandplatzveranstaltung in seinem Viertelfinale gegen den an Nummer fünf gesetzten Ukrainer Alexander Dolgopolow 6:4, 6:4 durchgesetzt - und zuvor bereits die Mitfavoriten Nikolai Dawydenko (Russland) und Marin Cilic (Kroatien) ausgeschaltet.