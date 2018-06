Washington (dpa) - Das FBI hat erstmals eine Frau in ihre Liste der meistgesuchten Terroristen aufgenommen - für einen Mord, den sie vor 40 Jahren begangen haben soll. Die heute 65-jährige Joanne Chesimard sei seinerzeit ein hohes Mitglied der radikalen schwarzen Bürgerrechtsbewegung Black Panther gewesen und habe im Bundesstaat New Jersey einen Polizisten erschossen. Sie sei verurteilt worden, habe aber aus dem Gefängnis fliehen können. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau unter falschem Namen in Kuba lebt.

