Washington (AFP) Die US-Behörden haben erstmals eine Frau auf die Liste der "25 meistgesuchten Terroristen" des Landes gesetzt. Joanne Chesimard werde wegen des Mordes an einem Polizisten vor 40 Jahren gesucht, teilte die Bundespolizei FBI am Donnerstag mit. Chesimard werde in Kuba vermutet. Das FBI setzte eine Belohnung in Höhe von einer Million Dollar (rund 760.000 Euro) für Informationen aus, die zu ihrer Festnahme führen. Dieselbe Summe stellt der Bundesstaat New Jersey zur Verfügung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.