Köln (SID) - Bayern München und ratiopharm Ulm sind erfolgreich ins Viertelfinale der Basketball-Play-offs gestartet. Die Münchener gewannen ihr Auftaktspiel gegen den achtmaligen Meister Alba Berlin 88:67 (44:39) und reisen mit einer 1:0-Führung in der best-of-five-Serie zum zweiten Spiel am kommenden Mittwoch nach Berlin. Ähnlich souverän absolvierte Ulm seinen ersten Auftritt gegen die Artland Dragons mit 83:68 (45:44).

Die Münchener, als Hauptrunden-Vierter zum zweiten Mal in Folge in den Play-offs, dominierten vor 6700 Zuschauern besonders in der Verteidigung und ließ nur im zweiten Viertel mehr als 20 Punkte der Gäste zu (21). In der Offensive sorgten Robin Benzing (16) und Guard Steffen Hamann (14) immer wieder für Gefahr. Auf Seiten der Berliner konnten nur Nihad Djedovic und DaShaun Wood dagegenhalten.

Ulm konnte sich vor allem auf seine US-Amerikaner Allan Ray und John Bryant verlassen: Beide erzielten vor 6000 Zuschauern in ausverkaufter Arena je 24 Punkte und stellten die Gäste-Verteidigung vor große Probleme. Im zweiten Viertel verschafften sich die Dragons Luft und verkürzten zur Halbzeit sogar bis auf einen Punkt, ehe die Gastgeber erneut die Kontrolle übernahmen.

Titelverteidiger und Hauptrunden-Sieger Brose Baskets Bamberg trifft zum Play-off-Auftakt am Sonntag (19.30 Uhr) auf Phoenix Hagen. Die EWE Baskets Oldenburg empfangen die Telekom Baskets Bonn ebenfalls am Sonntag (18.00 Uhr).