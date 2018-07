Brüssel (AFP) Beim Unglück eines mit giftigen Chemikalien beladenen Zuges in Belgien sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 14 weitere wurden nach Behördenangaben bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag verletzt. Der Zug war nahe Gent entgleist und in Brand geraten.

