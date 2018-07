Brüssel (AFP) Ein mit giftigen Chemikalien beladener Zug ist am Samstag in Belgien entgleist und in Brand geraten. Knapp 300 Anwohner wurden nach dem Unfall nahe Gent in Sicherheit gebracht. Fünf Menschen kamen wegen Übelkeit ins Krankenhaus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.