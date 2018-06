Los Angeles (dpa) - Bei 30 Grad Hitze und heftigen Winden kämpfen über tausend Feuerwehrleute gegen Buschbrände in Südkalifornien. Trotz des Großeinsatzes sind noch 4000 Häuser bedroht. Verletzt wurde bisher niemand. Mehrere Dutzend Gebäude wurden beschädigt. Hunderte Anwohner in dem betroffenen Hinterland des Küstenortes Malibu sind vor den Flammen geflüchtet. Prominente Leute, darunter Schauspieler Tom Selleck und Jamie Foxx, hätten dort Grundstücke, berichtet die "Los Angeles Times". Luxusvillen mit Swimmingpools und große Ranch-Häuser in den Küstenbergen seien gefährdet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.