San José (AFP) Die USA planen nach den Worten von US-Präsident Barack Obama keine Entsendung eigener Soldaten in das Bürgerkriegsland Syrien. "Ich kann kein Szenario erkennen, bei dem amerikanische Truppen in Syrien für die USA oder Syrien gut wären", sagte Obama am Freitag (Ortszeit) bei einem Besuch in Costa Rica. Zugleich betonte der Präsident angesichts der Diskussionen um einen möglichen Chemiewaffeneinsatz durch die syrischen Streitkräfte, als Oberbefehlshaber der US-Truppen "grundsätzlich nichts auszuschließen, weil sich die Umstände ändern".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.