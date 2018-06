Nürnberg (AFP) Mit scharfen Angriffen gegen rot-grüne Pläne für Steuererhöhungen hat FDP-Chef Philipp Rösler seine Partei auf den Bundestagswahlkampf eingestimmt. In seiner Rede auf dem Programmparteitag in Nürnberg kritisierte Rösler am Samstag eine "grüne Belastungsorgie" bei den Steuern, der SPD warf er vor, "einen kapitalen Raubzug durch die Mitte der Gesellschaft zu planen". Heftige Debatten wurden über das von der Parteispitze vorgelegte Mindestlohn-Konzept erwartet.

