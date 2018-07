Nürnberg (AFP) FDP-Chef Philipp Rösler hat angesichts des Widerstands in den eigenen Reihen auf dem Parteitag in Nürnberg erneut für den Kampf gegen Niedriglöhne geworben. "Wir sind, wir bleiben gegen einen gesetzlichen, flächendeckenden und staatlich diktierten Mindestlohn, jetzt und in aller Zukunft", sagte er am Samstag vor den mehr als 660 Delegierten. Gleichwohl müsse die FDP Lösungen anbieten für die Menschen in Regionen ohne starke Tarifpartner. Er wolle nicht, dass in Deutschland Geschäftsmodelle darauf aufbauten, seinen Beschäftigten "dauerhaft drei Euro die Stunde" zu zahlen.

