Paris (dpa) - Die britische Schauspielerin Keira Knightley hat nach französischen Presseberichten geheiratet. Im Rathaus von Mazan in der Provence gab die 28-Jährige James Righton, Sänger der britischen Rockgruppe The Klaxons, das Ja-Wort, wie die Zeitung "La Provence" meldete. An der Zeremonie nahmen demnach nur die Familie und die Trauzeugen teil. Dem Paar war es anscheinend gelungen, die britischen Paparazzi auszutricksen. Diese hatten dem Bericht zufolge geglaubt, die Hochzeit werde an der Côte d-Azur stattfinden.

