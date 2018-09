Barcelona (SID) - Superstar Lionel Messi kann dem FC Barcelona beim möglichweise entscheidenden Schritt in Richtung der 22. spanischen Meisterschaft wieder helfen. Der Argentinier, am Mittwoch im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Bayern München wegen einer Oberschenkelverletzung noch geschont und nicht eingesetzt, hat vor dem Meisterschaftsspiel gegen Betis Sevilla am Sonntag (21.00 Uhr) wieder voll trainiert.

Ebenfalls wieder im Training befindet sich Mittelfeldspieler Sergio Busquets, dagegen muss Trainer Tito Vilanova auf Victor Valdes verzichten. Der Torhüter laboriert an einer Entzündung am linken Fuß und wird voraussichtlich von José Manuel Pinto ersetzt.