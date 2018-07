Sandhausen (dpa) - Ein Ende mit Ansage: Zwar besiegelte erst der Sieg von Dynamo Dresden gegen den SC Paderborn den Abstieg des Tabellenvorletzten SV Sandhausen. Doch hatte sich schon davor abgezeichnet, dass das erste Zweitliga-Abenteuer der Clubgeschichte schon nach einem Jahr vorbei sein würde.

Entsprechend gefasst reagierte die Führung des künftigen Fußball-Drittligisten. "Ein Abstieg bietet auch eine Chance", hatte Präsident Jürgen Machmeier schon vor der Nachricht aus Dresden gesagt.

Allerdings müssen die Nordbadener nun gewaltige wirtschaftliche Probleme lösen, dem Verein stehen künftig rund 5,5 Millionen Euro weniger als in Liga zwei zur Verfügung. Und noch fehlt ein siebenstelliger Betrag, um die Drittliga-Lizenz zu erhalten. "Wir werden die Bedingungen erfüllen", erklärte Machmeier und kündigte an, die Strukturen am Hardtwald zu verbessern und die sportliche Leitung auf mehrere Schultern zu verteilen.

Nicht mehr dazugehören wird Trainer Hans-Jürgen Boysen, der seinen Abschied im Abstiegsfall schon vor dem Spiel am Samstag gegen den FC Ingolstadt 04 ankündigte. Sein Vertrag hätte sich nur bei einem Klassenverbleib verlängert. Boysen hatte im November Gerd Dais abgelöst, der die Mannschaft vor zwei Jahren vor dem Abstieg in die Regionalliga bewahrt und mit dem Aufstieg des Provinzclubs in die Zweite Bundesliga eine kleine Sensation vollbracht hatte.

Doch nach einem guten Saisonstart, der den SVS zwischenzeitlich sogar auf den dritten Platz führte, ging es im Herbst steil bergab. Boysen sorgte nach seinem Einstieg zwar für einen kleinen Aufschwung, doch die vielen Ausfälle konnte er nicht kompensieren. "Die Verletztenmisere hat sich wie ein roter Faden durch die Saison gezogen", erklärte Geschäftsführer Otmar Schork und sieht darin den Hauptgrund für das Scheitern. Das könnte nur dann noch verhindert werden, falls der finanziell gebeutelte VfR Aalen keine Lizenz für kommende Saison erhalten würde.

Schork musste sich derweil die Kritik gefallen lassen, er habe den Kader falsch zusammengestellt. Von 14 Neuzugängen erwiesen sich nur Timo Achenbach und Andrew Wooten als Verstärkungen. "Wir sind auf dem Markt an unsere Grenzen gestoßen", wehrte sich Schork. Als Anfang April zudem der Kapitän und beste Torschütze Frank Löning für den Rest der Saison ausfiel, war das ein weiterer Schock für das Team, in dem 13 Spieler Verträge über die Saison hinaus haben. Dieses Gerüst soll nun mit jungen, hungrigen Spielern aus der dritten Liga und der Regionalliga ergänzt werden.