London (SID) - Der ehemalige Paderborner Torjäger Nick Proschwitz hat mit Hull City in einem spannenden Saisonfinale den Aufstieg in die englische Premier League perfekt gemacht. Hull musste nach dem 2:2 gegen Zweitliga-Meister Cardiff City rund 15 Minuten zittern, bis die 1:2-Heimniederlage des direkten Konkurrenten FC Watford gegen Leeds United feststand. Proschwitz hatte in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschossen und eine Vorentscheidung verpasst.