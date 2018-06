Paris (SID) - Der französische Fußball-Tabellenführer Paris St. Germain muss noch mindestens eine Woche auf den ersten Meistertitel seit 1994 warten. Durch den 2:1-Sieg des Tabellenzweiten Olympique Marseille gegen den SC Bastia schrumpfte der Vorsprung der Hauptstädter auf vorübergehend sechs Punkte, Paris kann mit einem Sieg am Sonntag gegen den FC Valenciennes den alten Abstand von neun Punkten wieder herstellen.

Sollte PSG am Sonntag gewinnen, reicht dem Team von Trainer Carlo Ancelotti im folgenden Auswärtsspiel bei Olympique Lyon ein Remis zum Titelgewinn. Allerdings dürfte der Titel PSG auch so kaum mehr zu nehmen sein, denn die Tordifferenz (plus 41) spricht eindeutig für den Tabellenführer.