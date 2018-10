London (AFP) Die nach dem Abhörskandal um die inzwischen eingestellte Zeitung "News of the World" in Großbritannien geplante Medienaufsicht wird ihre Arbeit später aufnehmen als zunächst vorgesehen. Premierminister David Cameron begründete die Verzögerung am Freitag damit, dass die Zeitungsverlage des Landes den Plan seiner Regierung abgelehnt und stattdessen einen eigenen Entwurf vorgebracht hätten. Ihre vorige Woche präsentierte Alternatividee, die jegliche staatliche Einflussnahme auf den Medienbetrieb ausschließt, werde nun geprüft. Die Zeitungsverleger begrüßten die Bedenkpause.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.