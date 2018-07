Tel Aviv/Washington (dpa) - Israel hat Medienangaben zufolge einen neuen Luftangriff in Syrien bestätigt. Die Luftwaffe habe eine Ladung hochmoderner Raketen zum Ziel gehabt, berichtete die Zeitung "Times of Israel" in ihrer Onlineausgabe unter Berufung auf einen ungenannten Regierungsvertreter.

Es habe sich nicht um chemische Waffen, sondern um Waffen für die Schiitenmiliz Hisbollah im Südlibanon gehandelt. Die Lieferung hätte das Kräfteverhältnis in der Region verändert, habe die Quelle weiter mitgeteilt. Wo der Angriff am frühen Freitagmorgen stattgefunden habe, wurde nicht gesagt. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Times of Israel-Bericht