München (dpa) - In der bayerischen Verwandtenaffäre versuchen Ministerpräsident Horst Seehofer und die CSU einen Befreiungsschlag. Als erstes der betroffenen Kabinettsmitglieder kündigte Kultusminister Ludwig Spaenle an, 34 000 Euro zurückzuzahlen - entweder an den Landtag oder für einen gemeinnützigen Zweck. Das ist die Summe, die Spaenle seiner Frau als Abgeordneten-Mitarbeiterin bezahlte seit er Minister ist. Seehofer fordert, dass die anderen Betroffenen Spaenles Beispiel folgen. Er wurde am Abend zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl bestimmt.

