Frankfurt/Main (dpa) - Als Zeichen der Solidarität mit den Mitarbeitern will der Lufthansa-Konzernvorstand nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Focus" auf Teile seiner Bezüge verzichten. Die genaue Höhe des Verzichts stehe noch nicht fest.

Details sollen bei der Hauptversammlung an diesem Dienstag in Köln bekannt werden. Hintergrund ist das im vergangenen Jahr gestartete Sparprogramm "Score", mit dem das Unternehmen sein Ergebnis bis 2015 um 1,5 Milliarden Euro im Jahr steigern will. Zur Finanzierung will der Konzern auch beim Personal kräftig sparen: Mindestens 3500 von derzeit 117 000 Stellen will die Lufthansa abbauen, 2500 davon in Deutschland.

Vorstandschef Christoph Franz selbst hatte kürzlich in einem Interview der Wochenzeitung "Die Zeit" ankündigt, dass auch der Vorstand sparen werde: "Wenn wir von allen Einschnitte verlangen, muss auch der Vorstand seinen Beitrag leisten. Zur Führung gehört auch immer Vorbild."

Auch die Aktionäre dürften in diesem Jahr leer ausgehen. Der Vorstand wird den Eignern bei der Hauptversammlung vorschlagen, die Dividende für 2012 zu streichen - obwohl ein Gewinn von 990 Millionen Euro angefallen war.

