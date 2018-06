Nürnberg (dpa) - FDP-Chef Philipp Rösler sieht die Bundestagswahl als Richtungsentscheidung für Deutschland. SPD, Grüne und Linke bereiteten mit höheren Steuern und vielen Verboten eine Kampfansage an die offene Gesellschaft vor. Die FDP wolle das gemeinsam mit der Union verhindern. Er werde dafür kämpfen, dass "die" niemals in Deutschland etwas zu entscheiden bekommen, sagte Rösler zum Auftakt des Programm-Parteitags in Nürnberg. Die Liberalen wollen bei dem Treffen das Wahlprogramm für die Bundestagswahl beschließen.

