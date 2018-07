Nürnberg (dpa) - Die FDP hat am Samstag in Nürnberg mit ihrem zweitägigen Sonderparteitag begonnen. Die 660 Delegierten wollen dabei das Wahlprogramm für die Bundestagswahl am 22. September beschließen.

Zum Auftakt steht eine Rede von FDP-Chef Philipp Rösler auf dem Programm. Der Wirtschaftsminister will seiner Partei mit einer Öffnung für regionale und branchenspezifische Mindestlöhne mehr soziales Profil verschaffen. Mehrere Landesverbände haben dazu Gegenanträge eingebracht. Einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn lehnt die FDP weiterhin ab. In den Umfragen liegt die Regierungspartei derzeit nur bei etwa vier Prozent.

