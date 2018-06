Nürnberg (dpa) - FDP-Chef Philipp Rösler hat vor einer Aufweichung der Sparziele in Europa gewarnt. Die FDP werde dafür kämpfen, dass die geltenden Regeln für die Stabilität des Euro auch "eingehalten werden", sagte der Wirtschaftsminister am Samstag auf dem Sonderparteitag in Nürnberg.

"Es ist verantwortungslos, wenn ein EU-Kommissionspräsident den Konsolidierungskurs infrage stellt", sagte Rösler mit Blick auf Kommissionspräsident José Manuel Barroso. "Dagegen müssen wir uns wehren. Hände weg von der Unabhängigkeit unserer EZB."

Zugleich warf der FDP-Chef der neuen Partei "Alternative für Deutschland" vor, Deutschland mit ihren Vorstellungen in den "wirtschaftlichen Ruin" führen zu wollen. "Es wäre der absolut falsche Weg, aus Nostalgie jetzt leichtfertig unsere gemeinsame Währung, den Euro, infrage zu stellen", sagte Rösler. "Das wäre der wirtschaftliche Ruin für unser Land. Das wäre die politische Isolation. Das dürfen wir nicht zulassen. Das ist keine Alternative für Deutschland."

