Nürnberg (dpa) - FDP-Chef Philipp Rösler hat die Kritiker von Mindestlöhnen in seiner Partei aufgerufen, über ihren Schatten zu springen. In bestimmten Regionen fehlten starke Tarifpartner, die

im Interesse der Arbeitnehmer für gerechte Entlohnung sorgten.

Das sagte Rösler am Samstag auf dem Parteitag in Nürnberg. Geschäftsmodelle mit drei Euro Stundenlohn seien unfair. "Das ist nicht die soziale Marktwirtschaft. Leistung muss sich lohnen." Wer arbeite, müsse mehr haben als der, der nicht arbeite.

Rösler will eine moderate Öffnung der FDP für weitere Lohnuntergrenzen in bestimmten Branchen und Regionen durchsetzen. Darüber sollte am Abend in Nürnberg abgestimmt werden. Es gehe dabei nicht um eine bundesweite Regelung, machte der Bundeswirtschaftsminister deutlich: "Wir sind gegen einen allgemeinen flächendeckenden Mindestlohn. Jetzt und in aller Zukunft."

