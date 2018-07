CSU versucht Befreiungsschlag in der Verwandtenaffäre

München (dpa) - In der bayerischen Verwandtenaffäre versuchen Ministerpräsident Horst Seehofer und die CSU einen Befreiungsschlag. Als erstes der betroffenen Kabinettsmitglieder kündigte Kultusminister Ludwig Spaenle an, 34 000 Euro zurückzuzahlen - entweder an den Landtag oder für einen gemeinnützigen Zweck. Das ist die Summe, die Spaenle seiner Frau als Abgeordneten-Mitarbeiterin bezahlte seit er Minister ist. Seehofer fordert, dass die anderen Betroffenen Spaenles Beispiel folgen. Seehofer wurde am Abend zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl bestimmt.

Obama gegen Bodeneinsatz in Syrien - CNN: Israelischer Luftangriff

Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama lehnt den Einsatz von US-Bodentruppen in Syrien ab. Er schließe zwar grundsätzlich keine militärische Option aus, ein Bodeneinsatz sei für ihn im Moment aber nicht vorstellbar, sagte Obama. Sollte sich herausstellen, dass die syrischen Streitkräfte systematisch Chemiewaffen einsetzen, würde dies jedoch alles ändern. Nach Informationen der US-Regierung haben israelische Kampfflugzeuge am Donnerstag oder Freitag Ziele in Syrien angegriffen. Laut CNN wurden Raketen von außerhalb des syrischen Luftraums auf Ziele in dem Bürgerkriegsland abgefeuert.

Schäuble: Keine Chance für Neuverhandlung des Steuerabkommens

Berlin (dpa) - Finanzminister Wolfgang Schäuble sieht keine Chance, das Steuerabkommen mit der Schweiz neu zu verhandeln. Als Rechtsstaat könne und werde die Schweiz nicht rückwirkend Gesetze ändern oder das Steuergeheimnis abschaffen, sagte Schäuble der "Bild am Sonntag". Mögliche Vereinbarungen zum automatischen Informationsaustausch könnten sich nur auf die Zukunft beziehen, nicht auf Altfälle deutscher Bankkunden in der Schweiz, so Schäuble.

SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hält neue Verhandlungen zum Steuerabkommen mit der Schweiz weiterhin für möglich.

FDP will auf Sonderparteitag Wahlprogramm beschließen

Nürnberg (dpa) - Auf einem Sonderparteitag will die FDP an diesem Wochenende ihr Programm für die Bundestagswahl beschließen. Zum Auftakt steht heute in Nürnberg eine Rede von FDP-Chef Philipp Rösler auf dem Programm. Er will seiner Partei mit einer moderaten Öffnung für Mindestlöhne mehr soziales Profil verschaffen. Einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn lehnt die FDP weiterhin ab. Trotzdem gibt es Kritik aus den eigenen Reihen. 660 Delegierte werden erwartet. Hauptforderung im Wahlprogramm ist die Sanierung der Staatsfinanzen.

Umstrittenes Arbeitsrecht Thema beim Kirchentag

Hamburg (dpa) - Beim Evangelischen Kirchentag in Hamburg geht es heute um die umstrittene Rolle der Kirchen als Arbeitgeber. Verdi-Chef Frank Bsirske will darüber mit Kirchenvertretern diskutieren. Seine Gewerkschaft geht schon länger gegen den Sonderweg der evangelischen und katholischen Kirche beim Arbeitsrecht vor. Die Bezahlung von Kirchenmitarbeitern wird nicht in Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften festgelegt, sondern in Kommissionen.

Benefizkonzert für Boston-Opfer mit Aerosmith und James Taylor

Los Angeles (dpa) - Mit einem großen Benefizkonzert wollen Künstler Geld für die Opfer der Anschläge von Boston sammeln. Bei dem Konzert "Boston Strong" am 30. Mai machen unter anderem Aerosmith, James Taylor, New Kids on the Block, Jason Aldean, Jimmy Buffett und Carole King mit. Nach Angaben der Veranstalter soll der Erlös den Angehörigen der Todesopfer und den Verletzten zufließen. Zwei Bomben waren am 15. April im Zielbereich des Boston-Marathons explodiert - drei Menschen starben, über 200 wurden verletzt.