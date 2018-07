Rösler schwört FDP auf Lagerwahlkampf gegen Rot-Grün ein

Nürnberg (dpa) - Die FDP setzt bei der Bundestagswahl im Herbst voll und ganz auf eine Neuauflage der schwarz-gelben Koalition. Parteichef Philipp Rösler schloss auf dem Parteitag in Nürnberg jedes Regierungsbündnis mit SPD und Grünen strikt aus. Er hielt der rot-grünen Opposition vor, Steuererhöhungen von weit über 40 Milliarden Euro zu planen. Der Vizekanzler grenzte seine Partei aber auch von CDU und CSU ab. Morgen will die FDP ihr Wahlprogramm verabschieden. Strittig ist das Thema Mindestlöhne.

Verwandtenaffäre: Bayerische Minister zahlen Geld zurück

München (dpa) - Drei bayerische Minister wollen nach der öffentlichen Empörung über die Beschäftigung von Verwandten und Familienangehörigen Geld zurückzahlen. Agrarminister Helmut Brunner kündigte an, die 13 500 Euro zu erstatten, die er seiner Frau seit 2008 für ihre Mitarbeit im Abgeordnetenbüro bezahlt hatte. Er werde das Geld für soziale Zwecke zur Verfügung stellen, sagte Brunner. Zuvor hatten sich bereits Kultusminister Ludwig Spaenle und Justizministerin Beate Merk zur Rückzahlung von Geldern bereiterklärt.

Westerwelle: Steuerabkommen weiter auch im Interesse der Schweiz

Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle dringt auf einen neuen Anlauf für ein Deutsch-Schweizer Steuerabkommen - aber erst nach der Bundestagswahl. Es sei im Interesse beider Länder, wenn alle, die Gelder illegal ins Ausland geschafft haben, herangezogen werden, sagte er der "Neuen Zürcher Zeitung". Westerwelle plädierte für einen zweiten Anlauf, auch wenn sich an der rot-grünen Mehrheit im Bundesrat nach der Bundestagswahl zunächst nichts ändern dürfte. Finanzminister Wolfgang Schäuble sieht dagegen keine Chance, das Steuerabkommen mit der Schweiz neu zu verhandeln.

Medien: Israel bombt in Syrien

Tel Aviv (dpa) - Das Waffenarsenal des Regimes von Syriens Präsident Baschar al-Assad bereitet Israel und dem Westen zunehmend Sorgen. Nach Medienberichten hat die israelische Luftwaffe nun erneut in dem Nachbarland angegriffen. Ziel sei eine Ladung hochmoderner Raketen gewesen, hieß es unter Berufung auf Regierungsvertreter in Israel. Es habe sich nicht um chemische Waffen, sondern um Waffen für die Schiitenmiliz Hisbollah im Südlibanon gehandelt. Die Lieferung hätte das Kräfteverhältnis in der Region verändert, habe der ungenannte Informant betont.

TV: Friedhöfe verweigern Grab für mutmaßlichen Boston-Bomber

Washington (dpa) - Mehrere Friedhöfe im Raum Boston wollen laut US-Medien nicht die Leiche eines der mutmaßlichen Attentäters auf den Boston-Marathon aufnehmen. Es gebe Schwierigkeiten, für den getöteten Tamerlan Zarnajew eine Grabstätte zu finden, berichtete CNN unter Berufung auf die Behörden. Zugleich bestätigte das US-Heimatschutzministerium, dass Einreisebestimmungen für ausländische Studenten verschärft werden. Bei der Explosion zweier Bomben am Ziel des Boston-Marathons waren am 15. April drei Menschen getötet und mehr als 200 verletzt worden.

US-Waffenlobby feiert Sieg über Obama

Houston (dpa) - Die mächtige US-Waffenlobby National Rifle Association feiert bei ihrer Jahrestagung in Houston offen einen Triumph - die Niederlage der Initiative von Präsident Barack Obama für striktere Waffengesetze. Dies sei nicht nur eine Schlacht um Waffenrechte, sagte NRA-Vizepräsident James Porter zum Auftakt der Veranstaltung. Es sei auch ein "Kulturkampf". Das NRA-Treffen ist das erste seit dem Massaker an einer Grundschule in Newtown im Dezember. Damals hatte ein Amokläufer 20 Kinder und sechs Erwachsene erschossen.