Kourou (dpa) - Der Start einer zweiten europäischen Vega-Rakete ist in der Nacht kurz vor dem geplanten Abheben verschoben worden. Grund seien ungünstige Wetterbedingungen und starke Höhenwinde über dem Weltraumbahnhof Kourou im südamerikanischen Französisch-Guayana gewesen, teilte die europäische Raumfahrtagentur ESA per Twitter mit. Die 30 Meter hohe Vega-Rakete sollte unter anderen zwei Erdbeobachtungssatelliten ins All bringen. Ein neuer Starttermin steht noch nicht fest.

