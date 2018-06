Köln (SID) - Im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga treffen die Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund und Bayern München aufeinander. Die Generalprobe für das Endspiel am 25. Mai könnte allerdings ein Muster ohne Wert werden, da beide Teams mit einer B-Elf auflaufen und die Stars geschont werden. Das prestigeträchtige Duell beginnt um 18.30 Uhr. Um 15.30 Uhr empfängt der VfB Stuttgart Greuther Fürth, Hannover 96 trifft auf den FSV Mainz 05, 1899 Hoffenheim reist zum Krisengipfel nach Bremen, der 1. FC Nürnberg ist gegen Bayer Leverkusen gefordert und Fortuna Düsseldorf kämpft bei Eintracht Frankfurt gegen die drohenden Abstieg.

In Mannheim will Schwergewichts-Weltmeister Wladimir Klitschko im WM-Fight gegen Francesco Pianeta den 60. Profisieg feiern und seine Gürtel der Verbände WBA, IBF und WBO erfolgreich verteidigen. Bei einem Sieg würde Klitschko am 31. August auf den Russen Alexander Powetkin treffen und dann die Rekordbörse in Höhe von 17,25 Millionen Dollar kassieren. Voraussichtlich ab 23.30 Uhr fliegen aber zunächst in Mannheim die Fäuste.

Publikumsliebling Tommy Haas peilt beim Tennisturnier in München genau wie zwei weitere deutsche Profis den Einzug in das Endspiel ein. Ab 13.30 Uhr bekommt es der gebürtige Hamburger Haas mit dem Kroaten Ivan Dodig an. Danach ermitteln Daniel Brands und Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber den zweiten Finalisten.