Khartum (AFP) Nach dem Einsturz einer Goldmine im Sudan haben die Behörden am Samstag die Suche nach mehr als hundert Verschütteten eingestellt. Die Sucharbeiten in der Mine in Dschebel Amir in der Region Darfur seien zu gefährlich, sagte ein Bergarbeiter am Unglücksort. Insgesamt seien nur acht Leichen geborgen worden.

