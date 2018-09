Madrid (SID) - Für die deutschen Tennis-Damen ist der Auftakt beim WTA-Turnier in Madrid weitgehend erfolgreich verlaufen. Julia Görges (Bad Oldesloe) und Sabine Lisicki (Berlin) zogen bei der 4,0-Millionen Euro-Veranstaltung in durch sichere Erstrunden-Erfolge in die Runde der besten 32 ein. Für ihre Fed-Cup-Kollegin Mona Barthel (Bad Segeberg) hingegen kam schon in Runde eins das Aus.

Lisicki siegte gegen die Schwedin Sofia Arvidsson 6:3, 6:1 und spielt nun entweder gegen Dominika Cibulkova (Slowakei) oder eine Qualifikantin um den Einzug ins Achtelfinale. Görges hatte zuvor 6:4, 6:1 gegen die Serbin Bojana Jovanovski gewonnen und trifft in ihrer nächsten Begegnung auf Roberta Vinci (Italien) oder Varvara Lepchenko (USA). Barthel (Bad Segeberg) verlor gegen Kirsten Flipkens aus Belgien nach 57 Minuten mit 4:6, 1:6.

Lisicki stürmte regelrecht in die zweite Runde. Die Nummer 39 der Weltrangliste benötigte für ihren Sieg nur 45 Minuten, nachdem der zweite Satz ganze 18 Minuten dauerte. Görges, die am vergangenen Dienstag beim Turnier im portugiesischen Oeiras bereits in der ersten Runde gescheitert war, hatte im Duell mit Jovanovski gegen die 15 Positionen tiefer notierte Nummer 44 der Weltrangliste ebenfalls kaum Probleme und benötigte für ihren Erfolg 72 Minuten. Barthel scheiterte nach dem Erstrunden-Aus beim WTA-Turnier in Stuttgart, bei dem die 22-Jährige zusammen mit Lisicki immerhin die Doppel-Konkurrenz gewonnen hatte, bereits zum zweiten Mal in Folge in der Auftaktrunde.